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قائد الجيش النيجيرى يدعو لمكافحة الاحتيال الانتخابى قبل الانتخابات المقبلة

الخميس، 21 فبراير 2019 03:28 م
قائد الجيش النيجيرى يدعو لمكافحة الاحتيال الانتخابى قبل الانتخابات المقبلة الجيش النيجيرى ـ صورة أرشيفية
أبوجا (أ ش أ)
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حث قائد الجيش النيجيرى "توكور يوسف بوراتاى"، الضباط على إظهار ولائهم ومكافحة الاحتيال الانتخابى، مطالبا بضرورة تحرك القادة العسكريين بكل حزم ضد أى جريمة انتخابية، كما حثهم على إظهار الولاء للسلطة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره كبار المسئولين العسكريين فى العاصمة "أبوجا" قبيل إجراء الانتخابات العامة والمقررة السبت المقبل، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس.

واضاف الراديو، أن هذه التصريحات تأتى فى وقت الذى يتصاعد فيه التوتر بنيجيريا بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى كان من المفترض إجراؤها السبت الماضى وتأجلت قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لافتتاح مراكز الاقتراع فى 16 فبراير الجاري.. موضحا أن هذا التأجيل أثارغضب نيجيريا وألقى الحزبان السياسيان الرئيسيان باللوم على تأجيل التصويت مؤكدين أن هناك مؤامرة للتلاعب فى التصويت.

وكانت مفوضية الانتخابات فى نيجيريا قد قررت السبت الماضى قبل ساعات من فتح مراكز التصويت تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعا واحدا بسبب "مشاكل لوجستية".

يذكر أن المفوضية قررت أيضا إرجاء انتخابات حكام الولايات التى كانت مقررة فى 2 مارس المقبل أسبوعا أيضا لتكون فى 9 من ذات الشهر،وأوضح رئيس المفوضية أن القرار اتخذ "بهدف ضمان حسن مستوى الانتخابات.

 


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