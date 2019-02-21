فيديو..بعد إعدام قتلة النائب العام.. شاهد وعد الرئيس السيسي بالقصاص

فجأة استيقظت مصر على خبر مفجع بعد أن نالت يد الغدر من الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وأثناء تشييع جنازة بركات وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصاص، وأكد التزامه بالإجراءات القانونية السليمة، حتى صدر حكم محكمة النقض فى 25 نوفمبر الماضى بتأييد حكم الإعدام بحق 10 متهمين فى القضية، وتم تنفيذ القصاص العادل فى القتلة أمس الأربعاء.

وكانت المحكمة قد قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى القضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.