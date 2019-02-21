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فيديو.. الإمارات تبتكر "روبوت" بالزى العسكرى خلال فعاليات معرض إيديكس 2019

الخميس، 21 فبراير 2019 02:10 م
فيديو.. الإمارات تبتكر "روبوت" بالزى العسكرى خلال فعاليات معرض إيديكس 2019 الروبوت الإماراتى
كتب خالد إبراهيم
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استمرارا لسلسلة النجاحات التكنولوجية التى تحققها الإمارات العربية المتحدة، تمكنت خلال معرض "إيديكس 2019 بأبو ظبى"، من ابتكار "إنسان آلى" روبوت بزى عسكرى إماراتى.

وتداول عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للروبوت أثناء عمليات التجريب والاختبار من داخل المعرض، حيث ظهر الروبوت بملابس عسكرية وأعلام الإمارات على ذراعيه، ويتحدث بعض الكلمات باللغة العربية، حيث قال "إلى اللقاء.. أراكم قريبا.. مع السلامة".

 

الانسان الالى الاماراتى
الإنسان الآلى الإماراتى

 

 

وكان حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، وولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، قد قاما بافتتاح معرض "ايديكس 2019 أبو ظبى" قبل عدة أيام، وشارك فيه عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر.

 

الروبوت الإماراتى
الروبوت الإماراتى

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