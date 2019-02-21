video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديوجراف .. من هو عمر الديب المختفى قسريا في عيون الإخوان؟

الخميس، 21 فبراير 2019 02:39 م
فيديوجراف .. من هو عمر الديب المختفى قسريا في عيون الإخوان؟ عمر الديب
كتبت دينا الحسينى
إضافة تعليق

عمر الديب أو عمر إبراهيم الديب الإرهابي المخضرم، الذي نال "البركة " من مفتي الدم يوسف القرضاوي وسلم له فكره بقطر، والذي نال شهرة واسعة منذ أكثر من عامين، فتارة أظهره الإخوان بالإعلامي المناضل الذي تطارده  أجهزة الأمن بمصر، لآرائه الجريئة، ونقله للحقيقة، وحدث ولا حرج عن الشعارات الوطنية التي قد تسمعها من أفواه هؤلاء المجرمين، وتارة نعاه والده القيادي البارز بالجماعة إبراهيم الديب بالشهيد، الذي تمت تصفيته على أيدي رجال الأمن، وزور له تصريح دفن.

كما أعلن منابر إعلام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا وقطر، بأن نجله استشهد على يد الشرطة المصرية وتمت تصفيته، ليكسب التعاطف الدولي، ويحبك الدراما ليقنع "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات التي لا تعرف حقوق الإنسان فقط إلا مع الدواعش والإرهابيين وأعضاء التنظيم الدولي وحلفائهم .

 

وبعدها نجد عمر الديب في رواية جديدة بأنه ألقى القبض عليه ومختفٍ قسرياً بمصر، لنجده بعدها بطل فيديو داعشي يعلن فيه مبايعته لأبو بكر البغدادي، وقدم له فروض الطاعة والولاء، وتوعد بتنفيذ العديد من العمليات الإهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وأعلن مشاركته في الهجوم الداعشي على مدينة الموصل العراقية.. فمع أي إرهابي تأخذكم الشفقة، ومع من تتعاطفون؟


إضافة تعليق

عمر الديب

الإرهاب

الإخوان




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة