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فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بدمياط الجديدة السبت المقبل لأعمال الصيانة

الخميس، 21 فبراير 2019 12:44 م
فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بدمياط الجديدة السبت المقبل لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء- ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت هندسة كهرباء دمياط الجديدة، عن فصل التيار الكهربى عن 3 مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك يوم السبت الموافق 2019/2/23 من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية .
 
والمناطق التى سيم قطع التيار الكهربائى عنها هى، المجاورة الأولى والثانية بالحى الثانى، والمجاورة 31 "دار مصر" الحى السادس، وذلك لإجراء الصيانة الدورية. 
 
وأهابت هندسة كهرباء دمياط الجديدة، بسكان هذه المناطق، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي. 
 
 
 

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