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فراخ بالحشيش..السجن 6 أشهر لعامل حاول ادخال مخدرات لشقيقه فى قسم عابدين

الخميس، 21 فبراير 2019 12:40 م
فراخ بالحشيش..السجن 6 أشهر لعامل حاول ادخال مخدرات لشقيقه فى قسم عابدين المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بالسجن 6 أشهر لعامل ضبط بحوزته مخدرات أخفاها داخل دجاجة مطهية وحاول إدخالها لشقيقه المحبوس بقسم قصر النيل .

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع.   

وتعود أحداث الواقعة عندما فحص رجال المباحث، حقيبة يحملها المتهم "محمد ع" أثناء زيارة شقيقه "محمود ع"، المحبوس على ذمة قضية مخدرات فى ديوان قسم شرطة عابدين، وبتفتيش الحقيبة وجد دجاجة مطهية، فاشتبه فيها رجال المباحث ووجدوا فيها مخدر حشيش داخلها، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


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