غدا.. طقس مائل للبرودة شمالا دافئ على الصعيد والصغرى بالقاهرة 11 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، و تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.