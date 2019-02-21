علي طريقة الإرهابية كيف تختفي قسرياً في 10 خطوات

الإختفاء القسري أصبح " أكل عيش " وسبوبة للعيال اللي عاوزة تكسب تعاطف هيومان رايتس ووتش، ويبحثوا عن النجومية بنشر صورهم ببيانات دي تلك المنظمات .. وبعدين البيانات دي هتبقي " جواز سفر " و" أدلة إثبات " للجوء السياسي لدول أوروبا اللي بتتشدق بنغمة حقوق الإنسان وتمنح بيها حصانة للإرهابيين .
وإليكم الطريقة في 10 خطوات:
1- أقعد ع الفيس بوك وكلم إخواني هارب برا مصر
2- ركز معاه عشان هيقنعك إن الجيش والشرطة كفرة وإن حربهم جهاد في سبيل الله
3- دورعلي شقة مفروشة بفيصل إستخبي فيها
4- أمك وأبوك هينزلوا يجروا علي قسم الشرطة " ألحقوني أمن الدولة خطفت إبني
5- المحامي هياخد محضر رسمي " إثبات أهو " وهيجرى علي "المنظمات إياها " عشان يدول إختفائك قسرياً
6- هتصبح أشهر من ضابط وأمين أنقذ منطقة بالكامل زي الدرب الأحمر وضحي بنفسة
7- صورتك هتنور في بيانات المنظمات ومحمد ناصر ومعتز مطر هيطلعوك بطل
8- ياللا بسرعة ع الطيارة إسطنبول وفلوس قطر في إنتظارك
9- هو ياعني عمر الديب أحسن منك
10- بس أنت كده خاين ومصيرك مزبلة التاريخ
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