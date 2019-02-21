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علي طريقة الإرهابية كيف تختفي قسرياً في 10 خطوات

الخميس، 21 فبراير 2019 02:45 م
علي طريقة الإرهابية كيف تختفي قسرياً في 10 خطوات
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الإختفاء القسري أصبح " أكل عيش " وسبوبة للعيال اللي عاوزة  تكسب تعاطف هيومان رايتس ووتش، ويبحثوا عن النجومية بنشر صورهم ببيانات دي تلك المنظمات .. وبعدين البيانات دي هتبقي " جواز سفر "  و" أدلة إثبات "  للجوء السياسي لدول أوروبا اللي بتتشدق بنغمة حقوق الإنسان وتمنح بيها حصانة للإرهابيين . 
 
 

وإليكم الطريقة في 10 خطوات:

 
1- أقعد ع الفيس بوك وكلم إخواني هارب برا مصر 
 

2- ركز معاه عشان هيقنعك إن الجيش والشرطة كفرة وإن حربهم جهاد في سبيل الله

 
3- دورعلي شقة مفروشة بفيصل إستخبي فيها 
 

4- أمك وأبوك هينزلوا يجروا علي قسم الشرطة " ألحقوني أمن الدولة خطفت إبني 

 
5- المحامي هياخد محضر رسمي " إثبات أهو " وهيجرى علي "المنظمات إياها " عشان يدول إختفائك قسرياً
 

6- هتصبح أشهر من ضابط وأمين أنقذ منطقة بالكامل زي الدرب الأحمر وضحي بنفسة 

 
7- صورتك هتنور في بيانات المنظمات ومحمد ناصر ومعتز مطر هيطلعوك بطل
 

8- ياللا بسرعة ع الطيارة إسطنبول وفلوس قطر في إنتظارك

 
9- هو ياعني عمر الديب أحسن منك 
 

10- بس أنت كده خاين ومصيرك مزبلة التاريخ

 


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اﻹختفاء القسري

هيومان رايتس ووتش




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