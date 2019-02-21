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عريقات: القرارات الأمريكية – الإسرائيلية تهدف لتدمير المشروع الفلسطينى

الخميس، 21 فبراير 2019 04:35 م
عريقات: القرارات الأمريكية – الإسرائيلية تهدف لتدمير المشروع الفلسطينى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
أ ش أ
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استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء القنصلية الأمريكية التى تعمل فى مدينة القدس وفى خدمة الشعب الفلسطينى لمدة 175 عاما أى منذ 1844، ودمجها مع ما يسمى السفارة الأمريكية فى القدس.
واعتبر عريقات - اجتماعه مع 8 أعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) يرافقهم القنصل العام الفرنسة بيير كوكرد، ومع الجنرال ارنون أس رئيس وحدة الوجود الدولى فة الخليل ورالف تراف ممثل الاتحاد الأوروبة فة فلسطين كل على حدة - القرارات الأمريكية والإسرائيلية جزءا لا يتجزأ مما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى، بما فى ذلك تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائى كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار الأممى (194) والإفراج عن الأسرى.


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