عريضة أمريكية تطالب "إلهان عمر" بالاستقالة من الكونجرس بعد تعليقاتها المعادية لليهود

كتبت: إنجى مجدى

أطلقت مبعوثة أمريكية خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومعاداة السامية، حملة تطالب النائبة الديمقراطية "إلهان عمر"، بالاستقالة من من الكونجرس، ذلك بعد تعليقاتها المعادية للسامية، والتى كانت النائبة المسلمة قد اعتذرت عنها بعد ضغوط من قادة الحزب الديمقراطى الذى تنتمى له.

وقامت لورى كاردوزا مور، وهى أيضا رئيسة لجماعة مدنية تدعى "إعلان العدالة للأمم"، عريضة باسم "مسيرة المليون توقيع" لزيادة الضغط على عمر للاستقالة من مقعدها فى مجلس النواب الأمريكى. وعلقت مور "تشن إلهان عمر حربا غير مقدسة ضد الشعب اليهودى من الكونجرس".

وأضافت أنه ينبغى عليها أن تعلم أن الشعب اليهودى لا يقف بمفرده، فالملايين من ذوى الإيمان والضمير يقفون مع الشعب اليهودى. لافتة إلى أنها تستخدم قلب الديمقراطية والحرية الأمريكية للإساءة لهم.

واتهمت مور النائبة الديمقراطية من أصل صومالى بأنها على روابط وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين. وقالت "بوصفنا وطنيين أمريكيين وأتباع إيمان، لا يمكننا تحمل الاستعداد لأن تواصل زرع الكراهية الدينية."