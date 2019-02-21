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عامل يقتل زوجته بمساعدة والدته بعد اكتشافها خيانته

الخميس، 21 فبراير 2019 03:25 م
عامل يقتل زوجته بمساعدة والدته بعد اكتشافها خيانته سيارة اسعاف ،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى عامل حياة زوجته بمساعدة والدته وعشيقته، خوفا من افتضاح أمره بعدما اكتشفت المجنى عليها خيانة زوجها مع جارتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولى أحمد على وكيل النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارتهم انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة المجنى عليها "آية. ر" ملفوفة فى سجادة وأكياس بلاستيك.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "زينب. م" حماة المجنى عليها وابنها "أيمن. ا"  زوج المجنى عليها وعشيقته "نهى. م" ، حيث تبين أن المتهمة والدة زوج المجنى عليها دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها فى شقتها.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها الذى كان يقيم علاقة جنسية معها داخل شقتها، وعندما حاولت مواجهته  اعتدى عليها بالضرب فقرر التخلص من زوجته بمساعدة عشيقته ووالدته التى كانت ترغب زواج أبنها من جارتهم ، وعقب قتلها  طعنا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة حتى تم القبض عليهم.

 


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تقتل زوجة ابنها




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