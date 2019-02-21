ضبط لص سرق تليفونات من محلات المحمول جنوب بنى سويف

بني سويف أيمن لطفى

ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف لصا استولى على تليفونات محمول من بعض المحال جنوب بنى سويف وفر هاربا.

وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن اليوم إخطارا من قوة شرطة تأمين محطة السكة الحديد يفيد إمساك بعض المواطنين بأحد الأشخاص ومنعه من ركوب القطار .

وانتقل رئيس المباحث برفقة قوة من أفراد الشرطة وتبين أن "ع . إ- 35 سنة"، تردد على محلات بيع أجهزة المحمول بمدينة الفشن وسرق بعض التليفونات بعد مغافلة أصحابها ما دعاهم إلى مطاردته حتى وصوله إلى محطة السكة الحديد ومنعوه من استقلال القطار.

وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق .