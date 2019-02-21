video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لص سرق تليفونات من محلات المحمول جنوب بنى سويف

الخميس، 21 فبراير 2019 03:57 م
ضبط لص سرق تليفونات من محلات المحمول جنوب بنى سويف سرقة- أرشيفية
بني سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف لصا استولى على تليفونات محمول من بعض المحال جنوب بنى سويف وفر هاربا.

وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن اليوم إخطارا من قوة شرطة تأمين محطة السكة الحديد يفيد إمساك بعض المواطنين بأحد الأشخاص ومنعه من ركوب القطار .

وانتقل رئيس المباحث برفقة قوة من أفراد الشرطة وتبين أن "ع . إ- 35 سنة"،  تردد على محلات بيع أجهزة المحمول بمدينة الفشن وسرق بعض التليفونات بعد مغافلة أصحابها ما دعاهم إلى مطاردته حتى وصوله إلى محطة السكة الحديد ومنعوه من استقلال القطار.

وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 عاطلين وراء تكوين تشكيل عصابى وسرقة 17 سيارة بالجيزة

سقوط "حمامة" و"شلن" لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بطوخ

بنى سويف

محافظه بنى سويف

مركز الفشن حوادث المحافظات

حوادث مصر

حوادث اليوم

ضبط لص

محلات بيع المحمول

محطه السكه الحديد




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة