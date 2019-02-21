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الخميس، 21 فبراير 2019 05:48 م
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ضبط قاربين ومعدات صيد مخالفة ببحيرة البردويل

الخميس، 21 فبراير 2019 05:08 م
ضبط قاربين ومعدات صيد مخالفة ببحيرة البردويل القوارب المضبوطة
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، اليوم فى بيان لها، ضبط 2 قارب ومعدات صيد مخالفة ومصادرتها.
 
وجاء فى البيان، انه بناءا علي تعيلمات اللواء امجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، ومتابعة تنفيذ منع الصيد ببحيرة البردويل، وتكثيف الدوريات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبه المخالفين .
 
تم ضبط الآتى، عدد 2 قارب وكميات من الغزولات بواسطة دورية التلول، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
 
وتابع البيان، انه فى هذا الشأن نحذر جميع المخالفين بتطبيق أقصى عقوبته فى حالة المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فترة المنع  .
 
 

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