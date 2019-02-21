ضبط عصابة تسفر الشباب بتأشيرات مزورة للدول العربية المجاورة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى تحصص فى تسفير الشباب لإحدى الدول المجاورة بطريقة غير مشروعة بموجب تأشيرات وإقامة "مزورة".

وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، وكذا تزوير المحررات الرسمية.

وردت معلومات لفرع الإدارة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى مفادها قيام 5 أشخاص بمحاولة السفر والدخول إلى إحدى الدول العربية المجاورة بموجب تأشيرات وإقامة "مزورة" عن طريق أحد المطارات.

ومن خلال البحث والتحرى أكدت التحريات صحة المعلومات وأسفرت عن قيام "أكرم.ز" وطمحمد.ا" و"محمد.ع" بالإشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب لإحدى الدول العربية المجاورة بطريقة غير مشروعة بموجب تأشيرات وإقامة (مزورة) منسوب صدورها لذات الدولة، يتم لصقها على جواز السفر القديم لراغبى السفر بتلك الطريقة، حيث يقوم الأول بالاتفاق وتجميع راغبى السفر، ويقوم الثانى بإعداد جوازات السفر الخاصة بهم (جوازين لكلٍ منهم )، ثم يقوم بتسليمهم للثالث الذى يقوم بدوره بتزوير تأشيرات الإقامة على جواز السفر القديم والحجز بموجب الجواز الجديد للشباب للسفر إلى إحدى الدول العربية، ومنها إلى تلك الدولة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50:40 ألف جنيه لكل فرد يقوموا بإقتسامها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبحوزة الأول والثانى (مبلغ مالى- هاتفى محمول"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بتسفير عدد كبير من الشباب بذات الطريقة، وأقروا جميعاً بأن القائم على تزوير وإصطناع التأشيرات والإقامة هو أحد الأشخاص - مقيم (بمحافظة البحيرة)، جارى تحديده وضبطه.



أحد المتهمين



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