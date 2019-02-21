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ضبط عصابة افتعلت مشاجرة وسرقت نصف مليون جنيه من سيارة مواد غذائية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:55 ص
ضبط عصابة افتعلت مشاجرة وسرقت نصف مليون جنيه من سيارة مواد غذائية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإفتعال مشاجرة وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية بالإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من سائق سيارة ربع نقل خاصة بثلاجة تابعة لإحدى شركات تجميد اللحوم أثناء قيادته السيارة بدائرة القسم، قام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة نقل بإفتعال مشاجرة معه بسبب أولوية المرور وعقب إنصرافهم إكتشف سرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل السيارة .

وبالبحث والتحرى أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة "إبراهيم.م" و"أحمد.م" و"كريم.م" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وقرر الأول أنه نظراً لعمله بذات الشركة وعلمه بتحصيل المجنى عليه مبالغ مالية كبيرة استعان بالثانى والثالث لإرتكاب الواقعة، حيث قام بإستدراج المجنى عليه للمنطقة محل الواقعة وعقب وصولهما قام الثانى والثالث بافتعال مشاجرة معه حول أولوية المرور واستولوا على المبلغ المالى، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة والمبلغ المالى .

 

 


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