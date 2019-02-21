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ضبط سائق بحوزته 16 كيلو جرام بانجو بدمياط

الخميس، 21 فبراير 2019 06:29 م
ضبط سائق بحوزته 16 كيلو جرام بانجو بدمياط بانجو - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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تمكن رجال مباحث المخدرات بدمياط من ضبط هانى .ع.ص – مواليد 1986– سائق – ومقيم بالدقهلية "سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية إيصال أمانة محكوم عليه فيها بالسجن 6 أشهر" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من قرية كفرالغاب دائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 

وتم القبض على المتهم فى كمين أعد لضبطه اثناء إستقلاله السيارة رقم (د و ع 3759) بدائرة مركز شرطة كفرسعد وضبط بحوزته" عدد 7 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 16 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، سلاح أبيض" ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائه ، وإستخدام السلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى والسيارة فى عملية النقل والترويج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 


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