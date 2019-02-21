ضبط المتهمين بقتل ربة منزل مسنة وسرقتها بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل وربة منزل، لاتهامهما بقلت سيدة مسنة ذبحا داخل مسكنها بإمبابة، بسبب خلافات مع ابنها، وسرقة عقدها الذهبى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل مسنة داخل مسكنها بشارع الطنانى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تقيم بمفردها، تعرضت للذبح وسرقة عقدها الذهبى.

وكشفت التحريات أن عامل وربة منزل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مع ابنها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.