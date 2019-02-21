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صور.. وزير التعليم يوافق على استلام أوارق المعلمين المتعاقدين بإيصال القيد العائلى

الخميس، 21 فبراير 2019 04:10 م
صور.. وزير التعليم يوافق على استلام أوارق المعلمين المتعاقدين بإيصال القيد العائلى طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
سوهاج محمود مقبول
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وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول أوراق المتقدمين لمسابقة المعلمين المتعاقدين لمدة ثلاثة أشهر، بموجب إيصال القيد العائلى للمتقدم، وذلك تخفيفا عليهم، وعند قبول المتقدم وإنطباق الشروط عليه يقوم بتسليم القيد العائلى الأصلى.
 
وجاء ذلك، على هامش ندوة "شباب وبناء الدولة، محور التعليم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، بديوان عام محافظة سوهاج، اليوم، بحضور الدكتورة جهاد عامر، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، واللواء هشام الشافعى مدير الأمن، والدكتور عمرو شلتوت وكيل تعليم سوهاج، وعدد من النواب، والمهتمين بالعملية التعليمية بالمحافظة.
 
كما وافق الوزير مبدئيا، على طلب الحضور بمد عملية التقديم للمعلمين لمدة 48 ساعة أخرى، عقب تعذر البعض في التقديم بمراكز المحافظة المختلفة، وقال إنه سوف يقوم ببحث الأمر وإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن عقب عودته للقاهرة اليوم.  
 
يذكر أن، عملية التقديم للمسابقة شهدت بعض التعثر من خلال إستخراج الأوارق المطلوبة، ومنها القيد العائلى، والذى حرم البعض ممن تنطبق عليهم الشروط فى تقديم أوراقهم فى الموعد المحدد بسبب اعطال فى شبكة الأحوال المدنية، أو وجود أخطاء فى القيد أو عدم وجود أوراق بالسجلات المدنية . 
 
طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (1)
 
طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (2)
 
طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (3)
 
طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (4)
 
طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (5)
 

 


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