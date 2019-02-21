صور.. نائب محافظ الأقصر يلتقي بمصابي حادث انهيار عقار ويسلمهم تعويضات

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محمد عبد القادر خيرى نائب رئيس محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة بالمصابين والمضارين من حادث انهيار عقار بشارع الحوض وسط مدينة الأقصر، حيث قامت أجهزة الدولة ممثلة فى محافظة الأقصر ومديرية التضامن الإجتماعى بتسليم كل مصاب 5 آلاف جنيهاً، وتم تسليم صاحب عربة الحنطور التى أضيرت من الحادث مبلغ 5 آلاف جنيهاً، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة صرف التعويضات العاجلة للمصابين والمتوفين.

ويأتى ذلك، استكمالاً لما تم صرفه لأسرة الطفلتين المتوفيتين، حيث تم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة الطفلتين بواقع 25 ألف جنيهاً لكل منهن، حيث حضر اللقاء كل من محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والعميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى للمحافظة.