صور.. مميش يوقع اتفاقًا مع مركز الصادرات الروسى وأكبر مصنع للأوناش الثقيلة

بورسعيد - السيد فلاح

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقية بين مركز الصادرات الروسي، وأكبر وأهم مصنع في روسيا، لتصنيع الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالموانئ لإقامة مشروع مماثل في المنطقة الصناعية الروسية فور تشغيلها.

ويستكمل الفريق مميش جولته الثانية في مدينة سان بطر سبرج، خلال زيارته لدولة روسيا الاتحادية، حيث التقى بأحد أهم المستثمرين الروس الذي يعمل في مجال صناعة الأوناش الثقيلة، واجتمع الفريق بسيرجي بوكروفسكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة SMM، وهي الأهم من نوعها في روسيا في هذا المجال، والتي تتمتع بحجم صادرات عالمية ضخمة.

وقد التقى مميش بالمدير العام للشركة، حيث ناقش آليات سبل التعاون بين الشركة والهيئة الاقتصادية تمهيداً لإقامة مشروع مماثل داخل المنطقة الصناعية الروسية، لخدمة الموانئ المجاورة للمنطقة الاقتصادية في توريد الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالخدمات اللوجستية للحاويات والسفن.

وقد عرض الوفد المرافق للفريق مهاب مميش، الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ المنطقة والمناطق اللوجستية التابعة، ومن جانبه عرض سيرجي بوكروفسكي أعمال الشركة والدول التي تصدر إليها هذه الأوناش.

وقد أبدى سيرجي بوكروفسكي رغبته في التواجد بالسوق المصري، ولأول مرة خارج بلاده، لتكون المنطقة الصناعية الروسية أحد أهم محطاته لإقامة مشروع بهذا الحجم لخدمة الموانئ المحلية والعالمية.

وخلال اللقاء قام سيرجي بوكروفسكي، ممثلاً عن شركة SMM بتوقيع اتفاقية مع مركز الصادرات الروسي لضخ استثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، فور بدء أعمال التنفيذ في المنطقة.

وعقب اللقاء قام الفريق مميش والوفد المرافق، بجولة داخل المصنع الخاص بتصنيع الأوناش، والتعرف على أحدث التقنيات في تصنيع هذه الروافع والمعدات الثقيلة، وكذلك بعد الأجهزة الخاصة التي تدخل في تصنيع غرف التحكم في قيادة السفن الضخمة.