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بحضور رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس الإدارة

صور.. محافظ أسيوط يفتتح معرض الكتاب "إقرأ إرتق" بنادي القضاة

الخميس، 21 فبراير 2019 11:52 ص
صور.. محافظ أسيوط يفتتح معرض الكتاب "إقرأ إرتق" بنادي القضاة جانب من الافتتاح
أسيوط هيثم البدري
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افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، يرافقه المستشار محمد أبوسيف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط معرض الكتاب إقرأ إرتق" بنادى قضاة أسيوط والذى يضم أكثر من 1700 إصدار بتخفيضات تصل إلى 50 % ويستمر المعرض من 21 فبراير وحتى 2 مارس لتقديم الكتب بمختلف أنواعها.

بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمستشار وليد الأمير والمستشار أحمد كدواني والمستشار خالد الطاهر والمستشار طاهر أبوزيد والمستشار محمود يحيى والمستشار محمد جمال أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ولفيف من القضاة والمستشارين وأعضاء الهيئات النيابية والقضائية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض واستمع إلى شرح لأهم الكتب الثقافية والعلمية والقانونية والدوريات العلمية التي يضمها المعرض مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض التي توفر الكتب المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة وتساهم في نشر الثقافة والمعرفة وتنمية روح البحث والاطلاع.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بمختلف مؤسسات الدولة مشيرًا إلى أهمية نشر الثقافة والمعرفة وتنظيم المعارض المختلفة بالمحافظة وتشجيع الكتاب والأدباء على نشر مؤلفاتهم وإبداعاتهم الثقافية والترويج لها تشجيعًا للحركة الثقافية والإبداعية.

ووجه المستشار محمود أبوسيف الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للحركة الثقافية بالمحافظة ومشاركته للفعاليات والمبادرات التي يقيمها النادي مشيدًا بأهمية التواصل والمشاركة المجتمعية من جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ألتقى محافظ أسيوط في نهاية الافتتاح رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط وأعضاء النادي واستمع إلى الخدمات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها نادى قضاة أسيوط لأعضاء النادي.

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح 

 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح 

 

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح 

 

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح 

 

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح 
جانب من الافتتاح (6)
جانب من الافتتاح 

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