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صور.. محافظ أسوان يطالب أصحاب البازارات بمعبد أبو سمبل بحسن معاملة السياح

الخميس، 21 فبراير 2019 02:57 م
صور.. محافظ أسوان يطالب أصحاب البازارات بمعبد أبو سمبل بحسن معاملة السياح جولة المحافظ
أسوان ندى سليم
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طالب اللواء أحمد إبراهيم، محافظ اسوان، أصحاب البازارات بمعبد  أبو سمبل بحسن معاملة الأفواج السياحية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس بالشكل اللائق والحضارى، موجها  بسرعة رفع مستوى النظافة العامة، ورفع مخلفات الأشجار وكفاءة أجهزة ومنظومة الإطفاء والحريق، بجانب التشجير والتجميل ، مطالباً أيضا بالتعامل  بأسلوب جيد في  طريقة عرض العاديات والمشغولات اليدوية.

وأجرى محافظ أسوان، جولة تفقدية صباح اليوم الخميس، بمنطقة معبد ابو سمبل، للاطمئنان على الترتيبات النهائية لاستقبال الاحتفال العالمى بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى من المتوقع أن يشهدها الآلاف من السائحين والزوار والمصريين، حيث شملت الجولة الميدانية والتى رافقه خلالها اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ورئيس المدينة تفقد باركنج الحافلات والأتوبيسات السياحية والكافتيريا ودورات المياه العمومية والمداخل وأجهزة التفتيش، بالإضافة إلى معرض "تراثك فى كتابك" والذى يضم الكتب المختلفة من إصدارات وزارة الآثار والتى تعرض للمترددين على المعبد فى الفترة من 10 إلى 28 فبراير الجارى بمناسبة الاحتفال.

ووجه "إبراهيم" التحية إلى إحدى الكمائن الشرطية حيث قام بتحيتهم وشكرهم على الأداء الرجولى فى تأمين منطقة المعبد، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لمواجهة أى طوارئ، مع توفير المظلات الحضارية لأفراد التأمين والحراسة داخل المعبد.

كما كلف المحافظ مسئولى الآثار بزيادة عدد عربات الجولف لاستيعاب حركة دخول وخروج السائحين والزوار لساحة معبدى أبو سمبل وخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وهو الذى يتوازى مع القيام بدراسة إنشاء كافتيريا أخرى فى المنطقة الأمامية للبازارات، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدة المحلية وإدارة الحدائق لدعم المسطحات الخضراء فى مدخل المعبد بـ 500 شجرة فيكس وأشجار جهنميات لإبرازها بالشكل الجمالى المطلوب.

وشدد  المحافظ على رئيس المدينة بالاهتمام بالنظافة العامة ودهان البلدورات وخاصة بمدخل ميناء مرسى أبو سمبل السياحى ، مع ضررورة انتظار الشاحنات وسيارات النقل الثقيل فى الأماكن المخصصة لها .

جولة محافظ أسوان (1)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (2)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (3)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (4)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (5)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (6)
جولة محافظ أسوان 

 

جولة محافظ أسوان (7)
جولة محافظ أسوان 

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