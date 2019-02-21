video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. طلاب أولى ثانوى يبدأون الدراسة على "التابلت" فى مدارس الوادى الجديد

الخميس، 21 فبراير 2019 04:01 م
صور.. طلاب أولى ثانوى يبدأون الدراسة على "التابلت" فى مدارس الوادى الجديد بدء الدراسة على "التابلت" في الوادي الجديد
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم البدء اليوم فى التدريس على التابلت بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، فى إطار تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأثنى التداوى، على تطوّر منظومة التعليم الجديدة والتى ستعمل على تغيير رؤية العالم للتعليم المصرى وترتيب التصنيف العالمى.

 
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (1)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (1)

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (2)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (2)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (3)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (3)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (4)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (4)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (5)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (5)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (6)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (6)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (7)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (7)

 

 

بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (8)
بدء الدراسة على التابلت في الوادي الجديد (8)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: ترتيب المواد بجدول الثانوية يراعى كل الشُعب

تابلت

الوادى الجديد

الدراسة




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة