صور.. رئيس المحكمة الدستورية يشيد بمسجد الصحابة والإنجازات المنفذة بشرم الشيخ

أشاد المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، من حيث التصميم الهندسى والطرز المعمارى، مما جعله بحق مزار سياحى هام ضمن برامج شركات السياحة لجميع الجنسيات، كما أشاد بما تم تنفيذه خلال عدة سنوات قليلة من إنجازات رائعة - على حد وصفه، بالإضافة لأعمال التطوير والتجميل، مما جعلها مدينة السلام العالمى.

كما سجل رئيس المحكمة الدستورية خلال زيارته، منذ قليل، كلمة فى سجل زيارات مسجد الصحابة، أشاد فيها بالجهود المبذولة من جميع الهيئات على أرض المحافظة وشكر فيها محافظ جنوب سيناء والقائمين على إظهار مدينة شرم الشيخ بشكل حضارى متميز.

جاء ذلك خلال تفقد 125 فردًا يمثلوا رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية لمنطقة السوق القديم ومسجد الصحابة رافقهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والنائب مجدى بيومى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس فؤاد توفيق، مصمم مسجد الصحابة، الذى قدم شرحًا وافيًا للمسجد، وبعض رجال الأعمال ومستثمرى شرم الشيخ، وذلك خلال البرنامج الترفيهى المعد لهم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجارى، وعروض الدولفن، ومسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم، حيث قاموا بجولة حرة للتسوق بالسوق القديم، وبعض المقاصد السياحية بشرم الشيخ، وأشاد الوفد بما لمسوه فى شرم الشيخ من أمن وأمان وسحر وجمال.

الجدير بالذكر أن الوفد الرفيع المستوى فى زيارة ترفيهية لشرم الشيخ خلال حضور فعاليات الاجتماع الدورى الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذى أقيم بالقاهرة فى الفترة من 15 إلى 22 فبراير والتى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمستشار والدكتور حنفى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية



الوفد أثناء تفقد السوق القديم بشرم الشيخ



رئيس المحكمة الدستورية العليا أثناء تفقد مسجد الصحابة بشرم الشيخ