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صور.. جهاز منظم لضربات القلب يعيد الحياة للطفل إبراهيم من الشرقية

الخميس، 21 فبراير 2019 04:00 ص
صور.. جهاز منظم لضربات القلب يعيد الحياة للطفل إبراهيم من الشرقية الطفل إبراهيم من الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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"يجلس طول الوقت على بطانية ويغطى جسده النحيف لا يستطيع الجلوس كثيرا، أو اللعب مع الأطفال فى الشارع، يذهب إلى مدرسته يوما واحدا بالأسبوع، لمعاناته من عيوب خليقة بالقلب قام على إثرها بإجراء 3 عمليات وتم تأجيل العملية الرابعة لعدم وجود جهاز منظم لضربات القلب" 6 سنوات هى عمر الطفل "إبراهيم أحمد سلامة" 6 سنوات بالصف الأول الإبتدائى، المقيم مع أسرته بناحية سعدون مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والذى ولد بعيوب خلقية بالقلب.

 نفسى ألعب كورة فى الشارع مع العيال ونفسى لما أكبر أكون دكتور أعالج العيانين من الأمراض، بهذه الكلمات الموجعة لخص الطفل الصغير "إبراهيم" معاناته من عيوب خلقية بالقلب أثرت على حركته ولهوه مع الأطفال.

"ابنى أجرى 3 عمليات الأولى وعمره 6 شهور ويحتاج حاليا لعملية لكى تتحسن حالته ويتمكن من الذهاب للمدرسة" هكذا قالت "ابتسام محمود طلب" 28 سنة ربة منزل، والدة الطفل "إبراهيم" إن نجلها ولد مصابا بعيوب خلقية بالقلب، لوجود شريان بالقلب يضخ دماء على الرئة، وتم وضعه فى حضانة خاصة لمدة شهور، وتم حجزنا فترة بمستشفى أبو الريش، وتعاطف معنا دكتور وأجرى عملية له عبارة عن تحزيم شريان وعمره 6 شهور.

وتابعت: عندما بلغ طفلى 4 سنوات، تم إجراء عملية قسطرة له، ولم تتحسن حالته وعندما بلغ سن السادسة والتحق بالصف الأول الابتدائى تضاعف عليه المرض، وتعاطف معانا مدير المدرسة بالسماح له بالذهاب مرة واحدة فى الأسبوع، مراعاة لظروف نجلى المرضية ويحرص على حسن معاملته ويتابع بنفسه عملية صعوده للفصل، وفى شهر ديسمبر الماضى عرضت نجلى على طبيب استشارى وتم عمل قسطرة استكشافيه بأسطوانة، وطلب الدكتورة ضرورة تركيب جهاز منظم لضربات القلب أطفال مع سلك جراحى، وسعره غالى جدا، والعملية متوقفة لحين توفير الجهاز، وليس معانا فلوس لشرائه لأن زوجى عامل باليومية ومقيمين بشقة إيجار ولدينا 3 أطفال، وعندما حاولنا البحث عن الجهاز لمعرفة سعره الحقيقى لم نجده متوفرا.

 وناشدت والدة الطفل الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، بمساعدتها فى توفير جهاز ضربات القلب لطفلها لكى يتم إجراء العملية له ويتماثل للشفاء ويستطيع الحركة والجرى والذهاب إلى المدرسة مثل باقى الأطفال فى سنه.للتواصل مع الحالة على الرقم 01277703929

 

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