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صور.. تعرف على قصر ثقافة توشكى الجديد بأسوان قبل افتتاحه × 5 معلومات

الخميس، 21 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. تعرف على قصر ثقافة توشكى الجديد بأسوان قبل افتتاحه × 5 معلومات قصر ثقافة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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أعطت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، توجيهاتها بسرعة الانتهاء من إنشاءات قصر ثقافة توشكى الجديد بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن المنشأة الثقافية الجديدة، التى يتم تشيدها فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية:

1.  يقع قصر ثقافة توشكى الجديد بمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان.

2.  تبلغ مساحة القصر الجديد نحو 1243 متر مربع.

3.  يتكون من مسرح يسع 160 كرسى، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب.

4.  مقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 5 أشهر مقبلة.

5.  تم تصميم قصر الثقافة على الطراز النوبى لتناسب مع طبيعة السكان.

 

 

الإنشاءات الجديدة
الإنشاءات الجديدة

 

القصر الجديد على الطارز النوبى
القصر الجديد على الطارز النوبى

 

قاعات تحت الإنشاءات
قاعات تحت الإنشاءات

 

قصر الثقافة من الداخل
قصر الثقافة من الداخل

 

 


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