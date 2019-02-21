video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بيطرى الشرقية يضبط 445 عبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

الخميس، 21 فبراير 2019 12:11 م
صور.. بيطرى الشرقية يضبط 445 عبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر جانب من الحملة
الشرقية- إيمان مهنى
إضافة تعليق

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة   .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار  إلى أن الحملة حررت محاضر مخالفة وضـبط (445عبوة) لـ (21 صنف) دواء بيطري "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور استخدامها بيطريا"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، واتخاذ ما يلزم قانوناً .

المضبوطات (1)
المضبوطات 

 

المضبوطات (2)
المضبوطات 

 

المضبوطات (3)
المضبوطات 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أدوية تسبب التعب والإرهاق.. اسأل طبيبك قبل ما تاخدها

علاج الانتفاخ بالأدوية والأكل

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

بيطري الشرقية




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة