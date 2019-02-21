صور.. بيطرى الشرقية يضبط 445 عبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

الشرقية- إيمان مهنى

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار إلى أن الحملة حررت محاضر مخالفة وضـبط (445عبوة) لـ (21 صنف) دواء بيطري "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور استخدامها بيطريا"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، واتخاذ ما يلزم قانوناً .



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