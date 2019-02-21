صور.. أهالى قرية عرابة أبيدوس بسوهاج يطالبون بمحطة صرف صحى ومكتب سجل مدنى

سوهاج - عمرو خلف

يعانى أهالى قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا بسوهاج من عدم وجود محطة صرف صحى داخل القرية، والتى تشمل 9 قرى مجاورة تابعة لمجلس قروى عرابة أبيدوس ويتعدى عدد سكانهم 40 ألف نسمة، بالإضافة إلى إغلاق مكتب السجل المدنى منذ 10 سنوات ولم يتم افتتاحه حتى الآن، كما طالب الأهالى بإنشاء مجمع للخدمات فى القرية السياحية وخاصة مدرسة ثانوى حيث توجد قطعة أرض مخصصة لذلك أملاك دولة وحتى الآن لم يتم العمل فيها.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا والتقى عددًا من الأهالى لمعرفة احتياجاتهم، وقال عصمت محمد نور الدين وعلى السيد السودانى ومحمد أمين من أهالى القرية، إنهم يعانون منذ سنوات من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والقرى المجاورة وعددهم 9 قرى وهى قرى عرابة أبيدوس والحرجة القرعان والسلمانى وبنى منصور والغابات والحرجة قبلى والحبيل والشلولية والحرجة بحرى والشيخ بركة وقد تم عمل المجسات منذ 10 أشهر وتحديد مستويات الشوارع حتى الآن لم يتم البدء فى المشروع رغم تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 فدان خارج الذمام وهى محطة رفع رئيسية، مطالبين بتنفيذ المشروع لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى عدم افتتاح السجل المدنى داخل القرية بعد إغلاقه منذ سنوات حيث كان يخدم العديد من القرى ولكن الأهالى يعانون من بعد المسافة ويضطرون للتوجه إلى مركز البلينا أو مكتب سجل مدنى برديس وخاصة كبار السن مطالبين بفتح مكتب السجل المدنى مرة أخرى.

وأضاف الأهالى أنهم يعانون أيضا من عدم وجود مجمع خدمات ومدرسة ثانوى رغم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بجوار إحدى المدارس ولكن حتى الآن لم يتم البت فى إنشاء المجمع وهى إحدى المشاكل التى يعانى منها طلاب القرية والقرى المجاورة من عدم وجود مدرسة حيث تم فى عام 2010 عمل مجسات لقطعة الأرض ومساحتها 4441 مترا على نفقة الأهالى ولكن ما زال الوضع قائما حتى هذه اللحظة مطالبين بتنفيذ مشروع مجمع الخدمات وإنشاء مدرسة ثانوى.

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وليس لشركة المياه، مشيرا إلى أن الشركة هى شركة تنفيذ وصيانة فقط وعملها يكون بعد استلام المشروعات فقط.

فيما قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا: إنه بخصوص السجل المدنى بقرية عرابة أبيدوس وإغلاقه أنه حضرت لجنة للمعاينة يوم 29 يناير الشهر الماضى بناء على طلب الأهالى بإعادة فتح السجل المدنى وسوف تقرر اللجنة ما سوف تراه لأن هذا الأمر تابع لمصلحة الأحوال المدنية وليس لمجلس المدينة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه فيما يختص بقرار تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مجمع خدمات ومدرسة ثانوى فإنه يطلب من الأهالى إحضار قرار التخصيص له فى المجلس وسوف يتحرك على إثره.