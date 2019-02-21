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صندوق آثار النوبة: بيع ألفى نسخة من معرض "تراثك فى كتاب" بأبو سمبل

الخميس، 21 فبراير 2019 08:48 ص
صندوق آثار النوبة: بيع ألفى نسخة من معرض "تراثك فى كتاب" بأبو سمبل خلال المعرض
أسوان - عبد الله صلاح و ندى سليم
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قال أحمد مسعود، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بأبو سمبل، إن معرض كتاب مطابع وزارة الآثار المقام بمنطقة آثار أبو سمبل تحت عنوان "تراثك فى كتاب"، حقق مبيعات لنحو ألفى نسخة خلال 10 أيام من افتتاح المعرض، بعد أن شهد إقبالا كبيراً سواء من المصريين أو الأجانب.
 
وأضاف مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بأبو سمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يضم نحو 5 آلاف نسخة من سلسلة كتب بثلاث لغات أجنبية هى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى اللغة العربية، وتشمل كتب ثقافية وأثرية، وكتب التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وأيضا كتب العمارة الإسلامية ودراسات بحثية منشورة فى مجال الترميم، بالإضافة إلى كتب معدة لتعليم الأطفال، من أجل إتاحة الفرصة لزوار معبد أبو سمبل لاقتناء نماذج مختارة من إصدارات الوزارة.
 
وأشار "مسعود" إلى أن المعرض المستمر حتى 28 فبراير الجارى، وصلت نسبة الخصم فيه لـ75% على جميع المطبوعات الموجودة، كما يتم عرض مجموعة تحتوى على أكثر من 200 صنف من الكتب.

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