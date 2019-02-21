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سيدة فيديو الدرب الأحمر: ضابط أنقذ حياتى ولن تنكسر مصر أبدا

الخميس، 21 فبراير 2019 04:00 م
سيدة فيديو الدرب الأحمر: ضابط أنقذ حياتى ولن تنكسر مصر أبدا سيدة فيديو الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
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قالت "حلاوتهم زينهم" الملقبة بـ"سيدة فيديو الدرب الأحمر"، كانت ثواني معدودات تفصل بيني والموت، ولم أكن أعلم أن الموت قريب منا لهذه الدرجة.

وأضافت السيدة، "الله يرحم الضابط الشهيد هو اللي فداني بنفسه وأنقذني واستشهد"، فقد كان شهماً ، مؤكدة أنها  لم أتوقع أن منطقة شعبية مثل حارة الدرديري يحدث بها الارهاب، فقد كنت أتابع ما يحدث في المناطق الأخرى ولم أتخيل أن يصل لهنا.

ووجهت "حلاوتهم زينهم" خلال زيارة وفد من وزارة الداخلية لمصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابى ، رسالة للتنظيمات الإرهابية قائلة :  لن تناولوا من عزيمتنا وستبقى مصر قوية عصية على الإرهاب للأبد.

وكان انتحارى يدعى "الحسن عبد الله" قد فجر نفسه في منطقة الدرب الأحمر، بعدما فشل في استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة قبلها بأيام.

 


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االارهاب

سيدة فيديو الدرب الاحمر

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