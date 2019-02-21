video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول: تصريحات ترامب لا توحى بتعثر القمة الأمريكية الكورية الشمالية فى هانوى

الخميس، 21 فبراير 2019 12:43 م
سول: تصريحات ترامب لا توحى بتعثر القمة الأمريكية الكورية الشمالية فى هانوى زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، كيم وى-كيوم، اليوم الخميس، "إن إمكانية عقد اجتماعات مستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعنى أنه لا توجد صعوبات واضحة أو إخفاقات تتعلق بالقمة المقررة بينهما فى هانوى الأسبوع المقبل".

تأتى تصريحات المتحدث بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن القمة الوشيكة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون الاجتماع الأخير تحت أى ظرف من الظروف.

وأضاف المتحدث، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية "هذا تفسيرى الشخصي، ولكننى لا أعتقد أن سبب قول الرئيس ترامب إن القمة لن تكون الاجتماع الأخير كان بهدف خفض سقف التوقعات عن عمد".

ولفت إلى أنه يعتقد أن ترامب أوضح ببساطة الأوضاع الراهنة فيما يخص محتوى الاجتماع وإلى أى مرحلة قد وصل الاجتماع.

وبحسب يونهاب، رحب الكثيرون بتصريحات ترامب التى أظهرت رغبته فى مواصلة إجراء الحوار مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، إلا أن البعض قد أثار مخاوف بأن هذه التصريحات قد تعكس سقف توقعات ترامب المنخفض بشأن تحقيق تقدم فى القمة المقررة مع كيم فى هانوى فى 27 و28 فبراير الجارى.

وجدد ترامب تأكيده، أمس الأربعاء، على أنه يعتقد أنه سيحقق الكثير خلال القمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوى قبيل قمة ترامب وكيم

مسئول كورى شمالى يصل هانوى للاستعداد للقمة الثانية بين كيم وترامب

سول

كوريا الجنوبيه

ترامب

هانوى

كوريا الشماليه




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة