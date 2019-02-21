سول: تصريحات ترامب لا توحى بتعثر القمة الأمريكية الكورية الشمالية فى هانوى

سول (أ ش أ)

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، كيم وى-كيوم، اليوم الخميس، "إن إمكانية عقد اجتماعات مستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعنى أنه لا توجد صعوبات واضحة أو إخفاقات تتعلق بالقمة المقررة بينهما فى هانوى الأسبوع المقبل".

تأتى تصريحات المتحدث بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن القمة الوشيكة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون الاجتماع الأخير تحت أى ظرف من الظروف.

وأضاف المتحدث، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية "هذا تفسيرى الشخصي، ولكننى لا أعتقد أن سبب قول الرئيس ترامب إن القمة لن تكون الاجتماع الأخير كان بهدف خفض سقف التوقعات عن عمد".

ولفت إلى أنه يعتقد أن ترامب أوضح ببساطة الأوضاع الراهنة فيما يخص محتوى الاجتماع وإلى أى مرحلة قد وصل الاجتماع.

وبحسب يونهاب، رحب الكثيرون بتصريحات ترامب التى أظهرت رغبته فى مواصلة إجراء الحوار مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، إلا أن البعض قد أثار مخاوف بأن هذه التصريحات قد تعكس سقف توقعات ترامب المنخفض بشأن تحقيق تقدم فى القمة المقررة مع كيم فى هانوى فى 27 و28 فبراير الجارى.

وجدد ترامب تأكيده، أمس الأربعاء، على أنه يعتقد أنه سيحقق الكثير خلال القمة.