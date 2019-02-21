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سقوط "حمامة" و"شلن" لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بطوخ

الخميس، 21 فبراير 2019 01:24 م
سقوط "حمامة" و"شلن" لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بطوخ سرقة هاتف- أرشيفية
القليوبيه- نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض علي  تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة بطوخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، معلومات من الرائد أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "أحمد ا"، وشهرته "أحمد حمامه"، 25 سنة، عاطل، سابق اتهامه في 5 قضايا، و"محمود ا"، وشهرته "محمود شلن"، 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية سرقه بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف من المواطنين بالطرق العامه بأسلوب المغافلة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين  بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وبمناقشتهما عن نشاطهما الإجرامي أقرا بارتكابهما عدة وقائع أخرى.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط المسروقات عدد 2 هاتف خلوى وتعرف عليها المبلغان.

 


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