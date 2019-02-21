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سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة وبحوزته 15 طربة حشيش

الخميس، 21 فبراير 2019 12:20 م
سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة وبحوزته 15 طربة حشيش مخدر الحشيش- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بمركز أبو المطامير.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود معلومات عن قيام كل من" و.ج" و"ر .ح" عاطلين ومقيمان منطقة جناكليس بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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