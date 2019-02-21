سفر وعودة 1909 مصريين وليبيين و 287 شاحنة عبر منفذ السلوم

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1677 إلى الجانب الليبي، بينهم 641مصريا و1036 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 232 بينهم 208 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 146 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 1141 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.



