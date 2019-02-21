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سعر اليورو اليوم الخميس 21-2-2019 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه

الخميس، 21 فبراير 2019 01:14 م
سعر اليورو اليوم الخميس 21-2-2019 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميس 21-2-2019، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك بشكل طفيف، بينما تراجع فى بنوك أخرى، ليسجل حالة من التباين بين البنوك وبعضها.
 
 
بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، 19.78 جنيه للشراء، و 19.94 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...
 
 
سعر اليورو فى البنك المركزى
 
19.83 جنيه للشراء
19.99 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
19.78 جنيه للشراء
19.94جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
19.77 جنيه للشراء
19.94 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك البركة
 
19.75 جنيه للشراء
20.07 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
19.80  جنيه للشراء
19.97  جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
19.83  جنيه للشراء
20.02 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
19.80 جنيه للشراء
19.95 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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