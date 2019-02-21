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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-2-2019 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الخميس، 21 فبراير 2019 11:43 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-2-2019 والعملة السعودية تواصل الاستقرار الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى، استقراره أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الخميس، الموافق 21-2-2019، حيث بلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع، وهو السعر الذى شكل ثباتا عن سعر إغلاق أمس الثلاثاء.

 

وفى عدد البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى فى تعاملات اليوم الخميس، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.66  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.66  جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67  جنيه للشراء

4.69  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.59  جنيه للشراء

4.73  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.63  جنيه للشراء

4.68   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.65  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع


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