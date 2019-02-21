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سعر الدولار اليوم الخميس 31-1-2019 واستقرار العملة الأمريكية بعد حالة من التراجع

الخميس، 21 فبراير 2019 12:16 م
سعر الدولار اليوم الخميس 31-1-2019 واستقرار العملة الأمريكية بعد حالة من التراجع الدولار ارشيف
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس الموافق 21-2-2019، ختام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 
 
ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.47 جنيها للشراء ، و 17.57 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى.
 
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس، كالتالى...
 
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.50 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.47 جنيه للشراء
17.57 جنيه للبيع
 
  
سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.47  جنيه للشراء
17.57  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.49  جنيه للشراء
17.59  جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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