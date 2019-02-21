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سجن طالب 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات فى الجيزة

الخميس، 21 فبراير 2019 09:03 ص
سجن طالب 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات فى الجيزة سجن - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بمحكمة شمال الجيزة، حدث بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.  

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام " ا. ا" عاطل 17 سنة طالب، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار لتحقيق الربح السريع. 


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