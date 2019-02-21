سامسونج تكشف الستار عن أحدث ابتكاراتها فى عالم الهواتف الذكية Galaxy S10

كتبت هبة السيد

- شاشة أكبر مع كاميرا فائقة الأداء وخيارات جديدة متعددة

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هواتف جديدة تمنح المستخدمين تجارب استخدام فريدة من نوعها احتفاءً بـ 10 سنوات من الابتكار

احتفاءًا بمرور عقد من الزمن على إطلاق أول هاتف في سلسلة Galaxy S، كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، الستار عن 4 هواتف رائدة ضمن مجموعة Galaxy S10. وتتميز الهواتف الجديدة بمواصفات فريدة من نوعها تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة في سوق الهواتف الذكية. ويقدّم كل جهاز في السلسلة الجديدة تجربة مميزة من الجيل التالي عبر فئات الخصائص والوظائف التي تهم المستهلكين في أي هاتف ذكي مثل شاشة العرض والكاميرا والأداء وذلك بهدف تمكينهم من فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها.

وتتويجاً لـ 10 سنوات من الإبتكارات الفريدة في عالم الهواتف الذكية، تم تصميم هاتف Galaxy S10 للأشخاص الذين يحلمون بهاتفٍ ذكي فائق الأداء يمهّد الطريق نحو الجيل التالي من تجارب الهاتف المحمول. وبالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز فائق الشحن، ينقل هاتف +Galaxy S10 تجربة استخدام كل المواصفات - من شاشة العرض إلى الكاميرا وصولاً إلى الأداء - إلى مستوى جديد كلياً من التميز. بينما تم تصميم هاتف Galaxy S10e لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جميع الخصائص الأساسية المتميزة على شاشة مسطحة. وأخيراً تم تصميم هاتف Galaxy S10 5G لأولئك الذين يرغبون بمزيد من الخيارات والتميز في كل شيء يقومون به فضلاً عن كونهم مستعدين للاستفادة من السرعات الفائقة وأكثر الميزات قوة. وبفضل الشاشة الجديدة كلياً من نوع Dynamic AMOLED فضلاً عن خصائص الكاميرا من الجيل التالي والأداء الذكي، توفر سلسة هواتف Galaxy S10 للمستخدمين تجارب فريدة من نوعها مع خيارات إضافية تضع معايير جديدة لمفهوم الهاتف الذكي.

وتعليقاً على إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة، قال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: "منذ إطلاقها قبل عشر سنوات، حافظت سلسلة Galaxy S على نهجها القائم على الابتكار والتميز دائماً من خلال توفيرها تجربة استخدام عالية المستوى للعملاء إلى جانب ميزات ووظائف متجددة باستمرار.وقد تم تصميم هواتف Galaxy S10 بناءً على الإرث الرائع الذي تميزت به هواتف هذه السلسلة، حيث توفر الهواتف الجديدة تقنية عرض جديدة كلياً إضافة إلى مزيد من الابتكارات على وظائف الكاميرات والأداء. ويكمن هدفنا الرئيسي من إطلاق 4 أجهزة جديدة في تمكين المستخدمين من اختيار الهاتف الذي يناسب شخصيته المتفردة وتطلعاته المختلفة عن الأخرين. وانطلاقاً من كوننا شركة رائدة على مستوى القطاع، نحن في سامسونج بتدشين عصر جديد من الابتكار والتميز في تكنولوجيا الهواتف الذكية ".

شاشة العرض من نوع Dynamic AMOLED: تجربة مشاهدة بدقة عالية على امتداد الشاشة باستخدام ماسح بصمات أصابع اليد بالموجات فوق الصوتية:

تم تعزيز هاتف Galaxy S10 بأفضل شاشة عرض من سامسونج حتى الآن، وهي أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع. وباعتباره أول هاتف ذكي مزود بتقنيةHDR10 + ، تقدّم الشاشة محتوى رقميًا نابضًا بالحياة، وسيتمكن المستخدمين من خلال ميزة التحديد الديناميكي من رؤية نطاق أوسع للألوان والحصول على صورة واقعية رائعة. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد شاشة العرض الديناميكية الجديدة في الهاتف من قبل رابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات VDE باعتبارها شاشة متطورة تقدم ألوان مشرقة[1] ونابضة مع نسبة تباين مميزة وذلك لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة ألوان سوداء أكثر عمقاً وبيضاء أكثر إشراقاً.[2]

وسيستمتع المستخدمون أيضاً بدقة ألوان استثنائية [3] حتى في بيئات الإضاءة القوية، حيث تم التحقق من هذه الميزة من قبل شركة DisplayMate. والأكثر من ذلك، تعمل شاشة Dynamic AMOLED أيضًا على تقليل الضوء الأزرق من خلال ميزة [4] Eye Comfort المعتمدة من شركة TÜV Rheinland وذلك دون المساومة على جودة الصورة أو الحاجة لإضافة أي فلاتر.

وبفضل عملية هندسية رائدة أجرتها سامسونج، تجمع شاشة العرض الفريدة في هاتف Galaxy S10 مجموعة من المستشعرات والوظائف الخاصة بتقنية الكاميرات في مكان واحد على الشاشة – بحيث تتمكن من زيادة والتحكم بمساحة شاشة العرض دون أي مؤثرات.

كما تتميز شاشة العرض الديناميكي في Galaxy S10 باحتوائها على أول ماسح بصمات لأصابع اليد بالموجات فوق الصوتية[5] في الشاشة والذي يقرأ الخطوط ثلاثية الأبعاد لبصمة الإبهام لتحسين مستويات الحماية والأمان للهاتف. ومن خلال حصولها على شهادة اعتماد من منظمات معايير الإنترنت FIDO Alliance Biometric Component الأولى من نوعها في العالم، توفر مزايا التحقق البيومترية من الجيل التالي في الهاتف مستويات حماية عالية للحفاظ على أمان جهازك وخصوصيتك.

كاميرا بمزايا احترافية

استناداً إلى ريادة سامسونج في تطوير خصائص مبتكرة في كاميرا الهواتف الذكية مثل خاصيتي البيكسل المزدوج وفتحة العدسة المزدوجة، يقدّم Galaxy S10 تكنولوجيا جديدة للكاكيرا بخصائص أكثر ذكاءً وتطوراً لتمكين المستخدمين من التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة:

• عدسات فائقة الإتساع: يأتي هاتف Galaxy S10 بعدسات فائقة الاتساع هي الأولى من نوعها في سلسلة S Galaxy، مع مجال رؤية يصل إلى 123 درجة، تماماً كالعين البشرية. وتساعد العدسات فائقة الاتساع المستخدمين من التقاط صور للمشهد بشكل كامل وتعتبر مثالية لالتقاط صور للمناظر الطبيعية المذهلة والصور البانورامية الكبيرة وصورة لجميع أفراد العائلة.

• فيديوهات فائقة الدقة وعالية الجودة: يوفر Galaxy S10 للمستخدمين إمكانية تسجيل فيديوهات فائقة الدقة والوضوح مع تقنية تثبيت الصورة الرقمية. فسواء كان المستخدم يرقص في منتصف الحفل أو يحاول تسجيل كل التفاصيل الخاصة بتجربة ركوب الدراجة، فإن خاصية Super Steady تتيح له تسجيل اللحظة بشكل مميز. ويمكن للكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل الفيديوهات بدقة UHD، وللمرة الأولى على مستوى القطاع، تمنحك الكاميرا الخلفية إمكانية تسجيل الفيديوهات بتقنية [6]HDR10+.

• كاميرا بتقنية الذكاء الإصطناعي: ينقل هاتف Galaxy S10 الميزات الذكية إلى مستوى أعلى من الدقة بفضل وحدة المعالجة العصبية أو الذكاء الاصطناعي (NPU) التي تتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية رائعة دون الحاجة إلى إعادة ضبط إعدادات الكاميرا المتقدمة يدوياً. ويمكن لخاصية تحسين المشهد الآن التعرف على المشاهد الإضافية ومعالجتها بشكل أكثر دقة بفضل وحدة المعالجة العصبية. ومن خلال ميزة "اقتراحات الصورة" Shot Suggestion، يقدم لك Galaxy S10 توصيات تلقائية بحيث يمكنك تأطير وتحديد صورتك بشكل أفضل من أي وقت مضى.

أداء ذكي لمساعدتك على الاستفادة من هاتفك إلى الحد الأقصى

تم تصميم هاتف Galaxy S10 باستخدام مكونات وعناصر متميزة وبرمجيات تستند إلى التعلم الآلي لتوفير أداء متقدم وقوي. ومن خلال قدرات الميزة الجديدة الخاصة بمشاركة الطاقة إلى الأداء المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية الاتصال اللاسلكي الذكي، يعد هاتف Galaxy S10 أكثر أجهزة سامسونج ذكاءً من الداخل إلى الخارج.

ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً[7]: يأتي هاتف Galaxy S10 مع ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً مما يجعل من الممكن شحن الأجهزة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi. ويمكن لميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً في هاتف Galaxy S10 شحن الأجهزة القابلة للارتداء المتوافقة مع الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهاتف Galaxy S10 شحن نفسه إضافة إلى جهاز آخر في نفس الوقت عبر ميزة Wireless [8]PowerShare، بينما يتم توصيله بشاحن عادي، مما يتيح لك ترك الشاحن الثاني في المنزل.

• الأداء الذكي: تعمل برمجيات الهاتف المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي تلقائياً على تحسين أداء البطارية ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وحتى درجة حرارة الجهاز وفقاً لكيفية استخدام الهاتف، كما تستمر هذه البرمجيات بالتعلم وتحسين أدائها مع مرور الوقت. ومن خلال الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي، يكوّن هاتف Galaxy S10 أيضاً معرفة حول كيفية استخدام جهازك لتشغيل التطبيقات الأكثر استخداماً بشكل أسرع.

• شبكة اتصال لاسلكي ذكية: يأتي جهاز Galaxy S10 مزودًا بخاصية اتصال لاسلكي ذكية والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع باتصال آمن دون انقطاع من خلال التبديل بشكل سلس بين تقنيتي بين واي فاي و LTE، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات لهم عند وجود اتصالات لاسلكية تنطوي على خطورة محتملة. ويدعم Galaxy S10 أيضاً معيار Wi-Fi 6 الجديد، مما يعزز إمكانية تحسين أداء الاتصال اللاسلكي عند الاتصال بجهاز توجيه متوافق.

• مزايا أكثر ذكاء في المساعد الرقمي بيكسبي: يعمل المساعد الرقمي بيكسبي في هاتف Galaxy S10 على أتمتة أنشطتك وتقديم توصيات مخصصة لجعل حياتك أسهل. ويعمل هاتف سامسونج الجديد من خلال نظام أتمتة الأنشطة المسبقة والمخصصة، مثل نشاط القيادة والأنشطة التي يقوم بها المستخدمون قبل النوم والتي يتم تخصيصها وفقاً لعاداتهم، على جعل حياة المستخدمين أكثر بساطة من خلال مساعدتهم على إدارة شؤونهم بأقل جهد ممكن[9].

عصر جديد من اتصالات الجيل الخامس

مثلما كان الحال مع تقنيات اتصال الجيل الثاني الثالث والرابع، تحتل سامسونج موقع الريادة في عصر الجيل الخامس، حيث تعمل الشركة مع شركات الاتصالات الكبرى لتطوير وضمان نشر شبكات الجيل الخامس. ومع إطلاق هواتفها الجديدة، تضع سامسونج الآن، قوة الجيل الخامس في متناول المستهلكين مع هاتفها المبتكر Galaxy S10 5G، الذي يُعد أول هاتف ذكي رائد من سامسونج يدعم تقنية الجيل الخامس. وسيتمكن المستهلكون عبر هذا الهاتف من الاستفادة من شبكة الجيل الخامس لتنزيل مواسم كاملة من العروض التلفزيونية في غضون دقائق معدود فضلاً عن تشغيل الألعاب الغنية بالرسومات دون أي تأخير والاستمتاع بتجربة محسنة لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز إضافة إلى البقاء على اتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة عبر مكالمات فيديو بدقة 4K. وبهدف تحقيق أقصى استفادة من تقنيات اتصال الجيل الخامس، يأتي هاتف Galaxy S10 5G مزوداً بأكبر شاشة عرض لا متناهية في سلسلة هواتف Galaxy S (مقاس 6.7 بوصة)؛ إضافة إلى كاميرا بخاصية عمق المجال ثلاثي الأبعاد Deepth 3D لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد مما يساهم في تعزيز ميزتي التركيز المباشر للفيديوهات والضبط السريع لالتقاط الصور. ويأتي الهاتف الجديد أيضاً مع بطارية سعة 4500 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بسرعة 25 واط.

الابتكارات الأفضل معيار النجاح: جميع ميزات سلسلة Galaxy

ومنظومة متكاملة من تقنيات الجيل التالي

تقدّم سلسلة هواتف Galaxy S10 جميع المزايا والوظائف المبتكرة التي قدمتها سامسونج في سلسلة Galaxy S مع مزايا جديدة، بما في ذلك ميزة الشحن اللاسلكي Fast Charging 2.0 ومعيار مقاومة الماء والغبار IP68[10]، ومعالج من الجيل التالي وخدمات وتطبيقات سامسونج مثل Bixby و Samsung Health و Samsung Pay و Samsung DeX . وتأتي الهواتف مع أكبر سعة تخزين متوفرة عبر أجهزة Galaxy ( يأتي هاتف S10+ مع سعة تخزين 1 تيرا بايت سعة تخزين داخلية)[11] مع القدرة على إضافة بطاقة تخزين خارجية microSD بسعة 512 جيجابايت ويمكن أن تصل سعة التخزين حتى 1.5 تيرابايت[12].

• السرعة: يتيج لك جهاز Galaxy S10 إمكانية الوصول إلى الجيل التالي من شبكة [13]Wi-Fi 6، مما يمنحك الأولوية للاتصال بالشبكة بشكل أسرع[14] بأربع مرات مقارنة مع المستخدمين الآخرين في المناطق المزدحمة مثل المطار. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال LTE سريعة لعمليات التنزيل والتصفح بسرعة تصل إلى 2.0 جيجابت في الثانية وذلك للمرة الأولى على الإطلاق[15].

• الألعاب: تم تصميم جهاز Galaxy S10 لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة لعب ممكنة وقد تم تصميم الهاتف باستخدام برنامج تحسين أداء الألعاب المستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي والقنيات الأخرى المميزة بما في ذلك Dolby Atmos لوضع الألعاب إضافة غلى نظام تبريد متطور. كما يعد هاتف Galaxy S10 أول جهاز يتم تحسينه ليتناسب مع الألعاب التي يتم تطويرها على منصة Unity.

• الأمان: تم تصميم Galaxy S10 بالاعتماد على منصة الحماية الموثوقة Samsung Knox التي توفر مستويات عالية من الأمان لبيانات المستخدمين بالإضافة إلى وحدة تخزين آمنة.

موعد توفير Galaxy S10

والطلب المسبق

ستتوفر هواتف Galaxy S10 و+Galaxy S10 وGalaxy S10e بألوان الأبيض والأسود والأخضر والأزرق والأصفر والوردي[16]، كما سيتوفر هاتف +Galaxy S10 في طرازين مميزين وجديدين بالكامل: الأسود والأبيض.