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رفع درجة الاستعداد بمطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف أول قمة عربية أوروبية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:09 ص
رفع درجة الاستعداد بمطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف أول قمة عربية أوروبية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل
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طالب الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ الدولى، لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى أول قمة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبى، والتى تبدأ أعمالها الأحد المقبل.
 
وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إن الفريق يونس شدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كل الجهات المعنية، والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة والإعلام بالوزارة والشركات العاملة بمطارى القاهرة الدولى وشرم الشيخ، لاستقبال ضيوف مصر بشكل لائق. 
 
يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستقبل أول قمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، الأحد المقبل، بين الاتحاد الأوروبى والعالم العربى، يشارك خلالها رؤساء وحكومات وممثلى الدول الأوروبية والعربية بهدف دعم التفاهم والتعاون بين العالم العربى وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتصحيح الأفكار الخاطئة لدى طرف عن الآخر.
 
كما أن القمة المرتقبة تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأوروبية مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات فى مجالى البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة.
 

 


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مطار شرم الشيخ

أول قمة عربية أوروبية

وزير الطيران




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