رئيس وزراء كندا يؤكد تمسكه بموقفه رغم فضيحة الشركة الهندسية

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قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم /الخميس/ إن موقفه ثابت ولم يتزحزح بشأن الجدل السائد حول قضية شركة أس أن سى لافالان للهندسة والبناء، رغم التطورات التى شهدتها الأيام الأخيرة من استقالات فى صفوف حكومته.

كانت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" قد نشرت تقريرا أكدت فيه أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا على وزيرة العدل المستقيلة جودي ولسون رايبولد لمساعدة شركة أس أن سي لافالان للهندسة والبناء على تجنب الملاحقة القضائية بسبب فضيحة فساد في ليبيا.

وتتواصل التطوّرات في هذه القضيّة منذ نحو أسبوعين، وقد أعلن جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الحكومة، استقالته من منصبه يوم الاثنين الماضي.