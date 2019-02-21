رئيس فنزويلا يعلن إغلاق حدود بلاده مع البرازيل

أ ش أ

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، اليوم الخميس ، إغلاق حدود بلاده مع البرازيل.

وقال الرئيس الفنزويلى - فى خطاب نقلته قناة روسيا اليوم - إن تنفيذ إغلاق الحدود سوف يبدأ اعتبارا من منتصف الليل ، مع احتمال تطبيق بعض الإجراءات الأخرى على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا. وأضاف أنه أصدر أوامر إلى قوات الجيش بتطبيق حظر على السفر جوا وبحرا وحتى صدور إشعار آخر.

وكانت حكومة البرازيل قد أعلنت أمس /الأربعاء/ اعتزامها إيصال مساعدات إنسانية إلى حدودها مع فنزويلا في غضون أيام؛ تلبية لطلب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، على أن يتم إرسالها إلى المدن الكبرى الواقعة بالقرب من الحدود مع فنزويلا، فيما يرفض الجيش الفنزويلي دخول هذه المساعدات.