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رئيس جامعة حلوان: تأهيل الطلاب وتشكيل شخصيتهم بالتحاور معهم

الخميس، 21 فبراير 2019 12:00 ص
رئيس جامعة حلوان: تأهيل الطلاب وتشكيل شخصيتهم بالتحاور معهم د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على تشكيل مدارك الطلاب وأبعاد شخصيتهم المختلفة من خلال التحاور معهم وعقد الحوارات واللقاءات المفتوحة بينهم وبين المسئولين ورجال الدين وقادة الرأى.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تعمل على تحقيق الاستراتيجية السابقة من خلال عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع الطلاب، فتمت استضافة كلا من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر على مدار يومين متتاليين الأسبوع الجارى، مؤكدا أن الموسم الثقافى للجامعة به العديد من اللقاءات والمفاجآت الأخرى.

 


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جامعة حلوان

تشكيل شخصية الطلاب

وزير الاثار




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