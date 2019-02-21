ديمترى بيسكوف: ليس لدى معلومات عن إرسال مساعدات روسية لفنزويلا

موسكو (أ ش أ)

أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى ديمترى بيسكوف أنه لا يملك أى معلومات عن إرسال روسيا مساعدات إنسانية لفنزويلا .

وقال بيسكوف - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية - " ليس لدى معلومات ذات الصلة، وبالتالى لا يمكننى الإجابة على هذا السؤال الآن ..أريد أن أتحقق."

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد صرح أمس الأول الثلاثاء، بإنه من المفترض تسليم 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى مطار كاراكاس الدولى يوم أمس، مضيفا أن السلطات الفنزويلية دفعت ثمن ذلك العرض.