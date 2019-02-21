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دار الإفتاء المصرية تتصدر قائمة "تريند" مصر على تويتر بحادث الدرب الأحمر

الخميس، 21 فبراير 2019 11:44 ص
دار الإفتاء المصرية تتصدر قائمة "تريند" مصر على تويتر بحادث الدرب الأحمر دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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تصدَّرت دار الإفتاء المصرية أمس قائمة "تريند" مصر على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أن قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين "هاشتاج" باسم "#الإفتاء".

وجاء تفاعل المستخدمين مع هاشتاج "#الإفتاء" بعد مجموعة البيانات المهمة التي أصدرتها الدار عقب حادث "الدرب الأحمر" الإرهابي، ومجموعة التدوينات التي نشرتها الدار على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالحادث، وفيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار.

وتناولت بيانات الدار وفيديو الرسوم المتحركة والتدوينات مجموعةً من التحليلات للحادث الإرهابي، ومجموعة من الأحكام الشرعية والنصائح التي تعمل على تنبيه المواطنين بضرورة التصدي للجماعات الإرهابية.

ويأتي هذا استمرارًا لما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة الأفكار المتطرفة عبر استخدام الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث تصدرت فيه قائمة المؤسسات الدينية على مستوى العالم، لتطويرها المستمر للمحتوى والوسائل.

 

 

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