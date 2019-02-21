خلال ساعات.. "النقض"تنظر الطعن على سجن المتهمين بقتل ميادة أشرف

كتبت هدى أبو بكر

تنظر دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، اليوم ، أولى جلسات نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 بالسجن المشدد 15 سنة، و4 بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 بالسجن المشدد 7 سنوات، وبرأت 15 متهما من أحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التى نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

وأحالت النيابة 48 متهمًا، بينهم 35 محبوسًا، للمحاكمة الجنائية وتضمن أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.