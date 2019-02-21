video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خاص "فيديو".. آخر رسالة من الشهيد أبو اليزيد لأبنائه وزوجته "تحيا مصر"

الخميس، 21 فبراير 2019 12:15 م
خاص "فيديو".. آخر رسالة من الشهيد أبو اليزيد لأبنائه وزوجته "تحيا مصر" جنازة الشهيد محمود أبو اليزيد
كتب محمد عادل
إضافة تعليق

آخر رسالة من الشهيد محمود أبو اليزيد لأبنائه وزوجته قبل استشهاده بيوم، وثقها بالفيديو، ربما كان يعلم أنه سيلاقى وجه كريم كشهيد للوطن، فبالتأكيد ليست مصادفة أن يختم رسالته لأبنائه وزوجته قبل الشهادة بيوم واحد براسلة واضحة وصريحة نصها  "من أعلى مكان.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

أسرة الشهيد اختصت موقع دوت مصر بالفيديو، الذى قالوا أنه جاء أثناء تأدية عمله، وأرسله لأبنائه وزوجته بروحه المصرية البسيطة وكلماته السهلة للأبناء، ولكنه أيضا يحمل راسلة واضحة فى نهايته.

 

ووجه والد محمود أبو اليزيد رسالة لكل أب وأم فى مصر قائلا لا تخافوا على أولادكم، أنتم من تحمون مصر، أدخلوا على الإرهابيين وواجهوهم مثلما فعل أبني، أنتم من تحمون مصر، وزملائه فى الشرطة يحبونه وأهل منطقته يحبوه.

 

وتابع أنه شعر بالسعادة ووالدته زغردت لأنها تشعر أن نجلها بطل، وكان بارا بوطنه وبارا بهم، وبكوا فقط من أجل الفراق، موضحا أن نجله كان يحب أبنائه للغاية ولا يحرمهم من شيء ودائما يحرص على سعادتهم بكل الطرق.

الدرب الاحمر (1)
 

 

الدرب الاحمر (2)
 

 


إضافة تعليق

الشهيد

محمود أبو اليزيد

شهيد الدرب الاحمر

مصر

الارهاب

حادث الدرب الأحمر الارهابى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة