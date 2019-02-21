خاص "فيديو".. آخر رسالة من الشهيد أبو اليزيد لأبنائه وزوجته "تحيا مصر"

كتب محمد عادل

آخر رسالة من الشهيد محمود أبو اليزيد لأبنائه وزوجته قبل استشهاده بيوم، وثقها بالفيديو، ربما كان يعلم أنه سيلاقى وجه كريم كشهيد للوطن، فبالتأكيد ليست مصادفة أن يختم رسالته لأبنائه وزوجته قبل الشهادة بيوم واحد براسلة واضحة وصريحة نصها "من أعلى مكان.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

أسرة الشهيد اختصت موقع دوت مصر بالفيديو، الذى قالوا أنه جاء أثناء تأدية عمله، وأرسله لأبنائه وزوجته بروحه المصرية البسيطة وكلماته السهلة للأبناء، ولكنه أيضا يحمل راسلة واضحة فى نهايته.

ووجه والد محمود أبو اليزيد رسالة لكل أب وأم فى مصر قائلا لا تخافوا على أولادكم، أنتم من تحمون مصر، أدخلوا على الإرهابيين وواجهوهم مثلما فعل أبني، أنتم من تحمون مصر، وزملائه فى الشرطة يحبونه وأهل منطقته يحبوه.

وتابع أنه شعر بالسعادة ووالدته زغردت لأنها تشعر أن نجلها بطل، وكان بارا بوطنه وبارا بهم، وبكوا فقط من أجل الفراق، موضحا أن نجله كان يحب أبنائه للغاية ولا يحرمهم من شيء ودائما يحرص على سعادتهم بكل الطرق.







