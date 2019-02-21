حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدن محافظة البحيرة

كتب - الأمير نصرى

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ،حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية ومسئولى التعديات وبتأمين بقوة من الشرطة ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات .

وأسفرت الحملة عن إزالة 14حالة تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق المركز، بمساحة إجمالية 5 آلاف و605 م2 تنوعت ما بين "مباني، أسوار، مباني، تشوينات، وشدات خشبية".

كما تم إزالة 5 حالات تعدي بنطاق قرية الأمراء بمساحة 1400 متر، و6 حالات تعدي بنطاق قرية قومبانية أبو قير بمساحة 3 آلاف و625 متر، وكذلك إزالة حالتين تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة 480 متر، وحالة تعدي بنطاق قرية دفشو بمساحة 100 متر بمركز ومدينه كفر الدوا ،وإزالة الإشغالات والاكشاك الموجودة علي الجانب الأيسر لترعة المحمودية والتي كانت تعوق عملية تطوير الكورنيش بأبوحمص.

كما تم رفع الإشغالات بشارع الروضه وميدان الأتوبيس ومنشية الوكيل - شارع الجمهوريه - كوبرى إفلاقه وتم رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بمركز ومدينه دمنهور.

كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم "49" خاص ببناء دور سادس علوى مخالف بشارع اسماعيل الحداد، والتحفظ على 125لوح خشبي مستخدم في البناء وذلك بمدينه دمنهور.

ورفع 196 أشغال من شارع الجبانة المحكمة والدائرة وتنوعت الإشغالات مابين " كراسى مقاهى ، تند قماش ، بلاستيك ، لوحات إعلانية ، وموازين وخزانات بمركز ومدينه الدلنجات .

وشدد المحافظ،علي ضرورة استمرار تلك الحملات ورفع كافة الإشغالات التى تعيق الحركة المرورية ، والتى تسبب إزعاج للمواطنين بالشوارع الرئيسية.

ومن جانب آخر ، أشاد محافظ البحيرة بالجهود التطوعية البارزة التى يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الجهاز التنفيذي في الخطط التنموية والمشروعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين لدعم وتنمية مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى حرص أندية الروتاري بالتواجد كأحد منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات بداية من الدعم الصحى للمستشفيات ومجالات التعليم ومحو الأمية لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية وأعضاء نادي روتاري حيث قام النادي بالتبرع بعدد خمسة حضانات ثلاثة منهم لمركز ومدينه شبراخيت وأثنين لمركز ومدينه رشيد .

وأكد محافظ المنطقة الروتارية، أن ذلك يأتى في إطار مشروعات الروتارى لخدمة محافظة البحيرة والمساهمة فى المشروعات التنموية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيداً بجهود المحافظ منذ توليه محافظاً للبحيرة والذى لا يالوا جهداً فى خدمة أبناء المحافظة .

كما قام اللواء هشام آمنه ، بزيارة مستشفى وادي النطرون المركزي " اليوم الواحد" حيث قام بنفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والعناية المركزه المتوسطة والعادية والعظام والمخ والأعصاب وحضانات الأطفال والتقى مع عدد من المرضى واستمع منهم عن احتياجاتهم وأهم المتطلبات التي يحتاجونها.

وفي لفته انسانية للمحافظ، التقي بحالة مريض تم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج ويحتاج لنقل دم ، حيث وجه بإتمام عملية العلاج داخل المستشفى.

كما التقي بأحد المواطنين خارج نطاق المستشفى تعاني شقيقته من تلوث بالدم وضيق بالتنفس تم الحاقها بقسم العلاج المجاني، وكلف حازم الأشموني السكرتير المساعد بإجراء اتصال هاتفي مع وكيل وزارة الصحة لإرسال دكتور تخصص صدر وقلب من دمنهور لعمل العلاج اللازم لتلك السيدة داخل المستشفى.

ووجه المحافظ، إدارة الرقابة والمتابعة بمتابعة الحضور والانصراف داخل المستشفى والتحقق من الانضباط الإداري وحسن معامله المرضى.