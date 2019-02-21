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حقائق× أرقام.. "الإحصاء" يصدر 10 معلومات عن تكاليف العلاج فى مصر

الخميس، 21 فبراير 2019 06:00 ص
حقائق× أرقام.. "الإحصاء" يصدر 10 معلومات عن تكاليف العلاج فى مصر أدوية- علاج- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بعنوان "حقائق× أرقام"، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا حديثاً تضمن عدد من المعلومات والبيانات الهامة حول حالات الوفاة وتكاليف العلاج فى مصر.

 

أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن حجم تكلفة حل مشكلة قوائم الانتظار فى مصر بالمستشفيات يصل إلى 5.6 مليار جنيه.

 

كما أشار التقرير، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن هناك نحو 15 ألف مريض ينتظرون جراحات عاجلة، لافتا إلى أنه بحلول عام 2020 مصر ستكون خالية من فيروس "سى".

 

وأضاف التقرير الإحصائى، أن حجم نفقات القضاء على فيروس "سى" يصل إلى 4.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم التكلفة العلاجية لمرضى السكر التى تتحملها الدولة سنويا، نحو 25 مليار جنيه.

 

وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت أبرز المعلومات والأرقام عن حجم التكاليف العلاجية وحالات الوفاة بسبب الأمراض، 

فى التالى:

 

1- 5.6 مليار جنيه لحل مشكلة قوائم الانتظار.

2- 15 ألف مريض ينتظرون جراحات عاجلة.

3- 4.5 مليار جنيه لحل مشكلة فيروس "سى".

4- مصر خالية من فيروس "سى" فى 2020.

5- 1.2 مليار جنيه لحل مشاكل "ألبان الأطفال".

6- 25 مليار جنيه تكلفة علاجية لمرضى السكر سنوياً.

7- 70% من الوفيات فى مصر بسبب الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة".

8- 46% من إجمالى الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

9- 500 حالة وفاة يوميا بسبب أمراض القلب.

10- مصر تحتل المرتبة الـ 23 عالمياً فى نسب الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، بنسبة 8.3% من جملة الحالات على مستوى العالم.
 

 

 


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