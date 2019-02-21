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الخميس، 21 فبراير 2019 05:04 م
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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الخميس، 21 فبراير 2019 04:29 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

غدا.. طقس مائل للبرودة شمالا دافئ على الصعيد والصغرى بالقاهرة 11 درجة
 

الطقس

الإفتاء: ما تقوم به مؤسسات الدولة من مقاومة للإرهاب أعلى أنواع الجهاد.. فيديو
 

دار الافتاء

كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.. قبل حدوثها بساعات
 

معبد أبو سمبل

اتحاد الطلاب يؤكد سنبدأ استقبال مقترحات الطلاب حول جدول الثانوية العامة

امتحانات 

الزراعة: منفذ لبيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة
 

منفذ بيع منتجات غذائية

 

محافظ القاهرة: استلام 4 مدارس جديدة بـ 47 مليون جنيه والعمل فى 22 أخرى
 

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

 

دار الإفتاء المصرية تتصدر قائمة "تريند" مصر على تويتر بحادث الدرب الأحمر
 

دار الافتاء


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